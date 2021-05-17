Жительница элитного ЖК в Уфе обвиняет застройщика в обмане

Из крана – ржавая вода, запах канализации в квартире, протечки на потолке. И все это – в одном из престижных жилых комплексов столицы республики. Жительница ЖК «Четыре сезона» Нина Лаврухина считает, что проблемы в доме – результат недобросовестного отношения застройщика во время возведения объекта. Женщина неоднократно подавала в суд не только по поводу приобретенной квартиры, но еще одного нежилого помещения, собственником которого она является.

Вид с высоты 12-го этажа, конечно, шикарный. Только всю панораму портят окна. И это лишь одна из неприятностей, с которыми сталкивается жительница жилого комплекса «Четыре сезона». В элитной по меркам Уфы квартире, ко всему прочему, запах канализации и ржавая вода из-под крана, говорит Нина Лаврухина. Но больше всего ее смущают пятна на потолке. По словам женщины, это результат протечки крыши. Точно не этого она ожидала от застройщика, покупая квадратные метры по цене более 80 тысяч рублей.

Мы вам заплатили, для того чтобы вы нам предоставили то, что положено. И для того, чтобы мы жили и радовались, а не для того, чтобы по всем судам бегали пятый год и требовали привести в соответствие наши объекты. Нина Лаврухина, жительница жилого комплекса «Четыре сезона»

На этапе котлована Нина Лаврухина заключила с компанией «Жилстройинвест» еще один договор долевого участия в строительстве. В том же самом комплексе «Четыре сезона» женщина приобрела нежилое помещение. По документам она должна была получить 130 квадратных метров в получистовой отделке. В итоге ей было сдано помещение, через которое проходят трубы канализации, ливневки, вентиляции и других коммуникаций, которые относятся к инженерным сетям общедомового имущества, что не было оговорено в договоре долевого строительства.

Они меня не предупредили, они не получили мое согласие. Основная претензия на сегодняшний день: убрать трубы из моего офиса, передать мне мое нежилое помещение согласно кадастровому паспорту и согласно договору долевого участия в строительстве. Нина Лаврухина, жительница жилого комплекса «Четыре сезона»

Женщина уже обращалась в суд, чтобы обязать застройщика вынести коммуникации за пределы нежилого помещения. В первый раз Фемида удовлетворила претензию, но Верховный суд отменил такое решение, ограничившись финансовым наказанием ответчика.

По тем претензиям, которые у меня есть, в общей сложности наша компания выплатила ей более полутора млн. рублей. С учетом того, что она покупала одно, а получила другое, компенсацию она получила. Убрать эти коммуникации сейчас в данный момент не представляется возможным. Иван Зорин, заместитель генерального директор группы компаний «Жилстройинвест»