В песнях Моргенштерна всё-таки нашли пропаганду наркотиков

Рэпера из Уфы Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков. Нескольких песен исполнителя проверили эксперты «Московского исследовательского института».

Ещё в марте Лига безопасного интернета направила в Генпрокуратуру запрос о проверке творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Директор организации Екатерина Мизулина сообщила ТАСС, что эксперты подтвердили наличие пропаганды в двух видеоклипах.

Коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики», «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению. заключение экспертизы

Представители Лиги безопасного интернета уверены, что пропаганда наркотиков встречается не только в текстах и видеоклипах артиста, но и во всём творчестве и контенте, которым делится Моргенштерн.