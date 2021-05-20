В песнях Моргенштерна всё-таки нашли пропаганду наркотиков

Рэпера из Уфы Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков. Нескольких песен исполнителя проверили эксперты «Московского исследовательского института».
Ещё в марте Лига безопасного интернета направила в Генпрокуратуру запрос о проверке творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Директор организации Екатерина Мизулина сообщила ТАСС, что эксперты подтвердили наличие пропаганды в двух видеоклипах.
Представители Лиги безопасного интернета уверены, что пропаганда наркотиков встречается не только в текстах и видеоклипах артиста, но и во всём творчестве и контенте, которым делится Моргенштерн.
Однако адвокат скандального рэпера опроверг данную информацию. По его словам, у них есть «железные доказательства» того, что экспертиза пропаганду наркотиков не подтвердила.