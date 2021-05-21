Ростислав Мурзагулов раскритиковал столичный сайт за фейк о штурме Белого дома в Уфе

«Почему сделали они, а стыдно мне? И это те люди, которые меня спрашивают, можно ли козлов называть козлами... Да, можно. И упыря-горестроителя, жгущего памятники для очередного миллиарда в необъятном кармане — тоже можно так называть. Вот это Белый дом. Вот видите штурмовики заходят отсюда и отсюда. Хабиров выбрасывает белый флаг с балкона. У меня вопрос к журналистам, которые работают, там много хороших ребят работают, в этом издании тоже кстати. А вам точно не стремно заниматься вот этим вот. Вам точно не стремно брать деньги у людей, которые любят жечь красивые особняки, любят на их месте ставить человейники без парковок, вы точно считаете, что Хабиров плохой во всем, даже в этом? Когда даже в этом он пытается навести элементарный порядок. Серьезно? Я так не считаю»

Ростислав Мурзагулов