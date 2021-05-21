Ростислав Мурзагулов раскритиковал столичный сайт за фейк о штурме Белого дома в Уфе

Столичный сайт Уфа1.ру опубликовал на страницах своего издания информацию о том, что Белый дом якобы подвергается штурму со стороны недовольных горожан, которые судятся с недобросовестными застройщиками. По словам председателя ОП Башкирии Ростислава Мурзагулова, данная информация не соответствует действительности и является фейком. 

Фото №1 - Ростислав Мурзагулов раскритиковал столичный сайт за фейк о штурме Белого дома в Уфе

Издание сообщает, что в Уфе жители дома на улице Конституции, которые протестуют против строительства в их дворе высотки, пришли в здание правительства Башкирии сегодня, 21 мая. Прямо сейчас они требуют на разговор главу республики Радия Хабирова, чтобы попросить его о вмешательстве в конфликт с застройщиком ПСК-6 — депутатом горсовета Андреем Носковым

«Почему сделали они, а стыдно мне? И это те люди, которые меня спрашивают, можно ли козлов называть козлами... Да, можно. И упыря-горестроителя, жгущего памятники для очередного миллиарда в необъятном кармане — тоже можно так называть. Вот это Белый дом. Вот видите штурмовики заходят отсюда и отсюда. Хабиров выбрасывает белый флаг с балкона. У меня вопрос к журналистам, которые работают, там много хороших ребят работают, в этом издании тоже кстати. А вам точно не стремно заниматься вот этим вот. Вам точно не стремно брать деньги у людей, которые любят жечь красивые особняки, любят на их месте ставить человейники без парковок, вы точно считаете, что Хабиров плохой во всем, даже в этом? Когда даже в этом он пытается навести элементарный порядок. Серьезно? Я так не считаю»

Ростислав Мурзагулов

Свои слова председатель Общественной палаты подкрепил видео с пустой площадью. 

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