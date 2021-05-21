Ростислав Мурзагулов раскритиковал столичный сайт за фейк о штурме Белого дома в Уфе

Столичный сайт Уфа1.ру опубликовал на страницах своего издания информацию о том, что Белый дом якобы подвергается штурму со стороны недовольных горожан, которые судятся с недобросовестными застройщиками. По словам председателя ОП Башкирии Ростислава Мурзагулова, данная информация не соответствует действительности и является фейком.
Издание сообщает, что в Уфе жители дома на улице Конституции, которые протестуют против строительства в их дворе высотки, пришли в здание правительства Башкирии сегодня, 21 мая. Прямо сейчас они требуют на разговор главу республики Радия Хабирова, чтобы попросить его о вмешательстве в конфликт с застройщиком ПСК-6 — депутатом горсовета Андреем Носковым
Свои слова председатель Общественной палаты подкрепил видео с пустой площадью.