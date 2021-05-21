Общественная палата Башкирии подписала первые соглашения с НКО о наблюдении за выборами

В Уфе подписано соглашение между ОП РБ и 17 НКО. Общественная палата и некоммерческие организации будут сотрудничать на предстоящих выборах в Госдуму и депутатов в представительные органы местного самоуправления Башкирии.
Как отметил председатель палаты Ростислав Мурзагулов, они намерены принести максимальную пользу на предстоящем голосовании. Он заверил, что никто не будет имитировать бурную деятельность в выборы.
Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году, лектор программы обучения для общественных наблюдателей в РБ Шамиль Валеев напомнил, что в регионе уже сформирован корпус из 6856 наблюдателей. Все они будут работать, как предварительно предполагается, 17, 18,19 сентября в ходе выборов.
Примерно через неделю аналогичные соглашения будут подписаны с региональными отделениями политических партий.
Шамиль Валеев согласился с тем, что сейчас в стране есть необходимость в том, чтобы эти выборы проходили безупречно, без сомнения в результате.
Он сообщил, что в сентябре на базе Общественной палаты Республики Башкортостан будет организован колл-центр, который будет передавать информацию в штаб для оперативного реагирования на ту или иную ситуацию, и пригласил представителей НКО для работы в этом колл-центре для информационной поддержки общественных наблюдателей.
Отметим, что в настоящее время до 30 июня включительно Общественный штаб по наблюдению за выборами проводит обучение общественных наблюдателей по всей республике, порядка 3 000 человек уже прошли курсы. Так, например, вчера лекции были в Учалах, а 24 мая – в Дюртюлинском и Чекмагушевском районе.
В рамках обучения не только дают теорию, но и практику. Например, проводится игра - разрабатывается модельный участок, где происходят все возможные виды нарушений, вбросы и так далее.
Желающие стать общественными наблюдателями на выборах в 2021 году могут обратиться в Общественный штаб Республики Башкортостан по наблюдению за выборами в 2021 году. По вопросам сотрудничества со штабом, вопросам подготовки общественных наблюдателей можно обратиться по телефону: (347) 218-17-74, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, электронная почта: [email protected]