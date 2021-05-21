Общественная палата Башкирии подписала первые соглашения с НКО о наблюдении за выборами

«Все мы с вами помним то время, когда выборы были не совсем выборами, а скорее распределением голосов по разным партиям, по разным кандидатам. А само по себе участие в парламенте было неким бонусом за общественную или предпринимательскую деятельность. От этого надо отходить. Первая фраза, которая была 15-20 лет назад – дайте результат. Первая фраза, которую говорят сейчас наши руководители – сделайте все честно, пусть будут справедливыми выборы, пусть ни у кого не будет сомнений в их легитимности. Действительно, сейчас кандидаты должны рассказывать людям, есть ли от него польза, какая файда. Если она есть, за него проголосуют, если нет, то не проголосуют. Все эти заготовленные списки людей, надеюсь, канули в прошлое. Просим всех отнестись к этому серьезно. Мы не имитируем ничего сейчас и не собираемся, хотим делать эффективно свою работу, чтобы нас потом вспоминали добрыми словами. В этой Общественной палате сейчас вообще сложно что-то имитировать, она ершистая, вредная, странная местами. Если надо что-то имитировать, то это не к нам»

Ростислав Мурзагулов