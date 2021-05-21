Общественная палата Башкирии подписала первые соглашения с НКО о наблюдении за выборами

В Уфе подписано соглашение между ОП РБ и 17 НКО. Общественная палата и некоммерческие организации будут сотрудничать на предстоящих выборах в Госдуму и депутатов в представительные органы местного самоуправления Башкирии.

Фото №1 - Общественная палата Башкирии подписала первые соглашения с НКО о наблюдении за выборами

Как отметил председатель палаты Ростислав Мурзагулов, они намерены принести максимальную пользу на предстоящем голосовании. Он заверил, что никто не будет имитировать бурную деятельность в выборы.

«Все мы с вами помним то время, когда выборы были не совсем выборами, а скорее распределением голосов по разным партиям, по разным кандидатам. А само по себе участие в парламенте было неким бонусом за общественную или предпринимательскую деятельность. От этого надо отходить. Первая фраза, которая была 15-20 лет назад – дайте результат. Первая фраза, которую говорят сейчас наши руководители – сделайте все честно, пусть будут справедливыми выборы, пусть ни у кого не будет сомнений в их легитимности. Действительно, сейчас кандидаты должны рассказывать людям, есть ли от него польза, какая файда. Если она есть, за него проголосуют, если нет, то не проголосуют. Все эти заготовленные списки людей, надеюсь, канули в прошлое. Просим всех отнестись к этому серьезно. Мы не имитируем ничего сейчас и не собираемся, хотим делать эффективно свою работу, чтобы нас потом вспоминали добрыми словами. В этой Общественной палате сейчас вообще сложно что-то имитировать, она ершистая, вредная, странная местами. Если надо что-то имитировать, то это не к нам»

Ростислав Мурзагулов

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году, лектор программы обучения для общественных наблюдателей в РБ Шамиль Валеев напомнил, что в регионе уже сформирован корпус из 6856 наблюдателей. Все они будут работать, как предварительно предполагается, 17, 18,19 сентября в ходе выборов.

«Чем больше общественных организаций и политических партий будут участвовать в наблюдении за выборами, тем они будут более легитимнее, более эффективнее»

Шамиль Валеев

Примерно через неделю аналогичные соглашения будут подписаны с региональными отделениями политических партий.

«Мы хотим, чтобы они таким образом выразили свое намерение провести чистую политическую борьбу без применения технологий, без дискредитации результатов»

Шамиль Валеев
Пенальти

Шамиль Валеев согласился с тем, что сейчас в стране есть необходимость в том, чтобы эти выборы проходили безупречно, без сомнения в результате.

Обычно создают информационную среду недовольные, а те, у кого все в порядке, обычно сидят и молчат, из-за этого искажается информационное пространство. Корпус из 7 тысяч общественных наблюдателей как раз призван к тому, чтобы и не скрывать, если происходят нарушения на УИК, но и в тоже время давать объективную картинку.

Шамиль Валеев

Он сообщил, что в сентябре на базе Общественной палаты Республики Башкортостан будет организован колл-центр, который будет передавать информацию в штаб для оперативного реагирования на ту или иную ситуацию, и пригласил представителей НКО для работы в этом колл-центре для информационной поддержки общественных наблюдателей.

Отметим, что в настоящее время до 30 июня включительно Общественный штаб по наблюдению за выборами проводит обучение общественных наблюдателей по всей республике, порядка 3 000 человек уже прошли курсы. Так, например, вчера лекции были в Учалах, а 24 мая – в Дюртюлинском и Чекмагушевском районе.

В рамках обучения не только дают теорию, но и практику. Например, проводится игра - разрабатывается модельный участок, где происходят все возможные виды нарушений, вбросы и так далее.

«Это отрабатывается для того, чтобы наблюдатели на практике были к этому были готовы, и вели себя спокойно в любой ситуации, в условиях политической конкуренции и борьбы, когда сталкиваются партии, депутаты. На обучении тренируем наблюдателей на командообразование»

Шамиль Валеев

Желающие стать общественными наблюдателями на выборах в 2021 году могут обратиться в Общественный штаб Республики Башкортостан по наблюдению за выборами в 2021 году. По вопросам сотрудничества со штабом, вопросам подготовки общественных наблюдателей можно обратиться по телефону: (347) 218-17-74, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, электронная почта: [email protected]

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