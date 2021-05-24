В селах Башкирии в рамках нацпроекта открываются модельные библиотеки

Создать мультфильм или робота своими руками, печатать на 3D-принтере и даже играть в видеоигры на приставке с функцией дополненной реальности. И все это бесплатно. В селах республики открываются модельные библиотеки. Деревня Асяново, село Ябалаковка, Андреевка и Караидель. Благодаря поддержке республики организованы места для досуга, творчества и реализации совместных социальных проектов. Оценили новшества и федеральные журналисты.

Свой первый роботизированный автомобиль Рузана и Данил создали в сельской библиотеке. Еще есть над чем поработать, но ребята знают свое дело. Десятилетний мальчик взял на себя программирование, а его сестра – сборку машины.

Создать собственного робота, погрузиться в виртуальную реальность и писать 3D-ручкой. Современные технологии для детей стали доступны благодаря национальному проекту «Культура». В модернизированных библиотеках каждый найдет себе занятие по душе.

Просторный зал с уютными зонами для чтения, книжные стеллажи практически до потолка и новая литература – это только часть преобразований модельной библиотеки в селе Андреевка. Теперь здесь можно проводить мастер-классы, квесты и творческие вечера.

В прошлом году в Илишевском районе открылись сразу две модельных библиотеки: одна в селе Андреевка, другая – в Ябалаково. Причем во второй деревне она еще выполняет функции Дома культуры.

Свои двери для читателей распахнула и модельная библиотека в Дюртюлинском районе. Но сельские ребята решили выйти за ее пределы, установив связь с космонавтами. В маленькой деревне Асяново современный книжный храм предоставил для подростков доступ к новейшим технологиям. Интерактивная песочница, сенсорный стол и умная полка. Это лишь малая часть обновлений.

Главная задача масштабных перемен – создание условий для творческой реализации жителей. Речь идет и о строительстве новых, реконструкции и оснащении действующих объектов культуры. В Уфе одним из самых заметных проектов в этом направлении стала школа искусств имени Адигама Искужина.

На закупку нового музыкального оборудования детская школа получила свыше 17 миллионов рублей. Из них практически 12 миллионов выделили из федерального бюджета. Пианино, скрипки и баяны, аккордеоны и башкирские народные инструменты.

Все музыкальные инструменты абсолютно новые, 124 разновидности. Так сразу и не посчитаешь. Особой гордостью у нас является рояль Kawaii, привезенный из Японии. Кроме того, во всех фортепианных классах у нас 14 инструментов. Ахият Гаитбаев, директор детской музыкальной школы №9 им. Адигама Искужина