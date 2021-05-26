В Стерлитамаке продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта

Стерлитамак получил 170 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия. Средства были выделены из федерального и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы ведутся на крупных улицах города: Гоголя, Суханова, Мира, Худайбердина и Черноморской, еще по двум улицам ремонт завершен. После комиссионного осмотра было принято решение, что именно на этих участках покрытие разрушено больше всего. Также установили новые дорожные знаки и светофоры со светодиодной полосой, дублирующей основной сигнал. До 30 июля в администрации Стерлитамака пообещали завершить все ремонтные работы.