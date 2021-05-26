Сборная Башкирии завоевала шесть медалей на чемпионате России по панкратиону

Сборная Башкортостана по панкратиону вернулась на родину с медалями. В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России. Спортсмены из нашей республики завоевали шесть наград. Радмир Хайруллин и Физалия Сагидуллина стали первыми. Серебро у Марата Мурзагулова и Руслана Ягудина. Третье место в своих категориях заняли Динар Насыров и Иван Худинша.

После длительной подготовки и изнурительной сгонки веса Радмир Хайруллин ехал в Санкт-Петербург с уверенностью. Несмотря на длительное отсутствие соревновательной практики можно побороться за победу. Всего Радмир провел пять боев. В полуфинале Радмира ждал титулованный спортсмен из Санкт-Петербурга, чемпион России, Европы и мира Магомед Абдуллаев. В упорном бою башкирскому спортсмену удалось провести удушающий прием и выйти в финал. В решающем поединке Радмир со счетом 11:9 по баллам победил прошлогоднего чемпиона России Ислама Исаева.

Первый бой у меня был тяжелый, вроде бы, я там выиграл в одну калитку, но на самом деле было тяжело. У меня были проблемы с легкими после коронавируса. До конца, похоже, не восстановился. В первом бою продышался, и в остальных я уже себя хорошо чувствовал. Радмир Хайруллин, чемпион России по панкратиону

Близок к итоговой победе был и еще один башкирский спортсмен. Марат Мурзагулов уверенно дошел до финала. Там его ждал трехкратный чемпион мира Ризван Абуев. Развязка получилась драматичной. Марат нанес именитому бойцу из Санкт-Петербурга запрещенный удар локтем. Соперник оказался в глухом нокауте, но с золотой медалью.

Счет был 6:1, он выигрывал по очкам. Я нанес удар backfist. В это время соперник сблизился, и я, к сожалению, попал локтем, из-за чего меня дисквалифицировали. Марат Мурзагулов, серебряный призер чемпионата России по панкратиону

Снова на пьедестале почета оказался самый опытный спортсмен в составе сборной республики Иван Худинша. Несмотря на то, что переболел ангиной перед стартом чемпионата. Всего нашу республику представляли 11 спортсменов. Они завоевали шесть медалей. Таким образом, больше половины членов команды – с наградами. В общекомандном зачете коллектив Башкортостана занял четвертую строчку из 51 региона.

Последствия коронавируса сказались. Но ребята у нас с характером. Это важную роль играет. Ты можешь быть технически, тактически и функционально готов, но в проблемный момент у тебя не хватает характера и ты ломаешься. Марат Нурисламов, старший тренер Республики Башкортостана по панкратиону