В Башкирии сдана первая дорога, отремонтированная по нацпроекту

В Башкирии завершен первый в 2021 году объект, ремонтируемый в рамках национального проекта «Безопасные автомобильные дороги». Накануне сдача дорожного объекта прошла в Стерлитамаке.

На месте работала комиссия, в состав которой вошли замруководителя Управления дорожного хозяйства РБ Азамат Таепов, инженер МБУ «Управление капитального строительства» Фанис Гафаров, представитель Общественной палаты Стерлитамака, а также первый замглавы местной администрации Юрий Тротт, начальник отдела промышленности, транспорта и связи Ильдар Усманов.

Азамат Таепов отметил, что в этом году для ремонтных работ все сложилось очень хорошо. Погода оказалась благоприятной, все материалы были завезены в срок, работы прошли по намеченному плану и даже завершились досрочно.

Проводились ремонтные работы на участке протяженностью 0,470 км вдоль пр. Октября. Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, на дороге были восстановлены эксплуатационные характеристики при помощи смеси, которая была разработана особым методом – объемного проектирования.

По словам замглавы администрации Стерлитамака Юрия Тротта, все замечания, которые были выявлены на этом участке, устранены. В целом по городу дорожные работы в рамках нацпроекта выполнены уже на 50%.

Согласно проведенной оценке качества работ, замечаний по объекту нет. Подрядная организация должна будет в ближайшее время только убрать оставшийся мусор.