Ростислав Мурзагулов покидает пост председателя общественной палаты Башкирии

Ростислав Мурзагулов заявил о значительных переменах в профессиональной сфере. Он покидает пост председателя общественной палаты Башкирии.

Фото №1 - Ростислав Мурзагулов покидает пост председателя общественной палаты Башкирии

Об этом Ростислав Мурзагулов рассказал в социальных сетях, отметив, что власть и политика ему не подходят. Сейчас общественный деятель ищет новую мотивацию, ведь «командовать всеми» оказалось для него не мотивирующим занятием.

Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать - ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми - для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее.

Ростислав Мурзагулов

Теперь членам общественной палаты предстоит рассмотреть заявление об отставке, вопрос будет изучаться с учётом интересов гражданского общества. Также предстоит обсудить вопрос с преемственностью. Однако регламент для таких ситуаций ещё не предусмотрен.

Фото: rostislavmurzagulov

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