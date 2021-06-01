Ростислав Мурзагулов покидает пост председателя общественной палаты Башкирии

Ростислав Мурзагулов заявил о значительных переменах в профессиональной сфере. Он покидает пост председателя общественной палаты Башкирии.
Об этом Ростислав Мурзагулов рассказал в социальных сетях, отметив, что власть и политика ему не подходят. Сейчас общественный деятель ищет новую мотивацию, ведь «командовать всеми» оказалось для него не мотивирующим занятием.
Теперь членам общественной палаты предстоит рассмотреть заявление об отставке, вопрос будет изучаться с учётом интересов гражданского общества. Также предстоит обсудить вопрос с преемственностью. Однако регламент для таких ситуаций ещё не предусмотрен.
Фото: rostislavmurzagulov