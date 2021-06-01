Ростислав Мурзагулов покидает пост председателя общественной палаты Башкирии

Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать - ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми - для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее.

Ростислав Мурзагулов