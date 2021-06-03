Суд признал Моргенштерна виновным по делу о наркотиках

Сегодня, 3 июня, Зюзинский суд в Москве рассмотрел дело по обвинению рэпера Алишера Моргенштерна в пропаганде наркотиков. Напомним, заявление на исполнителя подала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
МВД Москвы подтвердило, что в текстах и клипах Моргенштерна эксперты нашли признаки пропаганды наркотиков. При этом адвокат артиста заявил, что независимая лингвистическая экспертиза опровергла данное утверждение.
Свою вину Моргенштерн не признал, но суд, однако, вынес обвинительный приговор и оштрафовал уфимского рэпера на 100 тысяч рублей. Приговор судьи Моргенштерн встретил с улыбкой и лишь отшутился в беседе с журналистами.
Алишер рассказывает о случае, когда в начале карьеры ради пиара и внимания СМИ своими руками сжёг первые заработанные 100 тысяч рублей.
К слову, в зал суда Моргенштерн приехал на спорткаре McLaren 570S стоимостью в 15 миллионов рублей.
Фото: Сергей Жорин.