Суд признал Моргенштерна виновным по делу о наркотиках

Сегодня, 3 июня, Зюзинский суд в Москве рассмотрел дело по обвинению рэпера Алишера Моргенштерна в пропаганде наркотиков. Напомним, заявление на исполнителя подала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото №1 - Суд признал Моргенштерна виновным по делу о наркотиках

МВД Москвы подтвердило, что в текстах и клипах Моргенштерна эксперты нашли признаки пропаганды наркотиков. При этом адвокат артиста заявил, что независимая лингвистическая экспертиза опровергла данное утверждение.

Свою вину Моргенштерн не признал, но суд, однако, вынес обвинительный приговор и оштрафовал уфимского рэпера на 100 тысяч рублей. Приговор судьи Моргенштерн встретил с улыбкой и лишь отшутился в беседе с журналистами.

Меня признали виновным. Можете радоваться. И я заплачу в нашу казну целых 100 тысяч рублей. Знаете, вот четыре года назад я сжёг 100 тысяч рублей, и это была неплохая реклама. Спустя четыре года я снова сжёг 100 тысяч рублей – и теперь об этом знает вся страна.

Моргенштерн 

Алишер рассказывает о случае, когда в начале карьеры ради пиара и внимания СМИ своими руками сжёг первые заработанные 100 тысяч рублей.

К слову, в зал суда Моргенштерн приехал на спорткаре McLaren 570S стоимостью в 15 миллионов рублей.

Фото: Сергей Жорин.

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