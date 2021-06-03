Суд признал Моргенштерна виновным по делу о наркотиках

Меня признали виновным. Можете радоваться. И я заплачу в нашу казну целых 100 тысяч рублей. Знаете, вот четыре года назад я сжёг 100 тысяч рублей, и это была неплохая реклама. Спустя четыре года я снова сжёг 100 тысяч рублей – и теперь об этом знает вся страна.

Моргенштерн