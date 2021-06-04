В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал подросток

В Уфе ведутся поиски 16-летнего Алмаза Нуриева. Он пропал вчера, 3 июня, при загадочных обстоятельствах.
Как сообщают близкие подростка в социальных сетях, утром Алмаз как обычно ушёл на учёбу. Однако сам в учебном учреждении не появился, предупредив старосту о том, что ему стало плохо из-за «тройки», которую подросток получил на прошлой неделе за экзамен по русскому языку. С тех пор местоположение Алмаза неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 179 см, глаза карие, волосы тёмно-русые. Был одет в светло-голубые джинсы, темно-синюю ветровку, с салатовым капюшонов внутри, черную кепку и черные кроссовки. Особая примета – кулон в виде месяца со звездой и зелёном камнем.
Всех, кто видел Алмаза на улицах города, просят сообщить об этом по телефонам: 8 917 799 75 45 или 8 927 969 89 19.
Фото: соцсети.