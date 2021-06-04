В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал подросток

Как сообщают близкие подростка в социальных сетях, утром Алмаз как обычно ушёл на учёбу. Однако сам в учебном учреждении не появился, предупредив старосту о том, что ему стало плохо из-за «тройки», которую подросток получил на прошлой неделе за экзамен по русскому языку. С тех пор местоположение Алмаза неизвестно.