В Башкирии ищут причину массовой гибели пчел

В южных районах республики идет борьба лесников с шелкопрядами. Так уж вышло, в эту войну против своей воли оказались втянуты пчеловоды. Десятки хозяйств потеряли свою главную рабочую силу и рискуют оказаться без меда в этом году. Суммы ущерба пока подсчитать сложно, но некоторые уже оценили возможные убытки на миллионы рублей. Кто будет возмещать ущерб и был ли шанс предотвратить эту ситуацию?

Эти кадры сделаны словно по канонам типичных фильмов ужасов. Массовое нашествие насекомых, от которых ни спрятаться, ни скрыться. Даже колеса трактора полностью усеяны шелкопрядами. Казалось бы, борьба с вредителем – дело первоочередной важности. Но никто и подумать не мог, что решение одной проблемы породит другую.

Пасечники не верят, что обработка лесов химикатами и массовая абсолютно нетипичная гибель пчел – совпадение. В Кугарчинском районе каждое утро в очередном хозяйстве наблюдают одну и ту же картину: в хозяйстве семьи Хабибуллиных 135 ульев. И возле каждого насекомых можно собирать горстями. Такого, говорят фермеры, у них еще не было.

Для Урала Хабибуллина пчелы – дело всей жизни. Он занимается этим уже почти 30 лет. В прошлом году на пасеке собрали пять тонн меда. Теперь же главная задача – сохранить пчелосемьи живыми.

Как говорят пасечники, сейчас пчелы на пике своего развития. После зимовки они привели себя в форму. Как раз были готовы к добыче того самого товарного меда. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, делать хоть какие-то прогнозы по урожаю уже не приходится.

Количество пострадавших растет ежедневно. Под ударом также Зилаирский и Зианчуринский районы. И это в самый разгар цветения медоносов. Как раз сейчас сезон липы. В селе Мраково буквально на днях готовится к открытию производственный цех по переработке. Предприниматели намерены импортировать мед, в том числе и в другие страны. Конечно, запасы на первое время есть, но будет ли хватать сырья в будущем?

В замешательстве и лесники. Ведь если не уничтожить шелкопрядов, то вредители уничтожат леса. Чтобы охватить как можно большие участки, специальные авиаотряды обрабатывают территории с воздуха.

Пчеловоды в один голос жалуются, что по поводу обработки территорий их может и предупреждали, а вот конкретные сроки не обозначили. А в некоторых случаях авиаотряды нарушали график. А потому в хозяйствах просто не успели вовремя подготовиться и принять защитные меры.

Обычно в таких случаях пчел либо закрывают в ульях на пару дней, то тоже может быть для насекомых губительно, либо перевозят в безопасные места. Пасечники уверены, что предостеречь от последний мог бы спасительный островок безопасности. Однако возможного укрытия им никто не предоставил.