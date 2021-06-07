В Уфе поликлиника в рамках нацпроекта получила маммограф

Уфимская поликлиника №32 получила маммограф. В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в столичное медучреждение завезли оборудования стоимостью около 12 млн рублей.
Благодаря маммографии – рентгеновскому исследованию молочных желез – раковые опухоли можно обнаружить на самой ранней стадии, когда они лучше поддаются лечению. Специалисты напоминают, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию 1 раз в два года, старше 50 лет – один раз в год. Уже около 100 человек прошли обследование с помощью нового оборудования.
На базе поликлиники функционирует центр амбулаторной онкологической помощи, он открылся в январе этого года. Пациенты могут получить консультацию онколога, пройти обследование для установления диагноза. Здесь проходят обследование пациенты не только 32-й поликлиники. Наблюдается также население, прикрепленное к 18, 10 и 8-й больницам. Общий охват – 140 тысяч человек.