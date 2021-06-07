В Уфе поликлиника в рамках нацпроекта получила маммограф

Благодаря маммографии – рентгеновскому исследованию молочных желез – раковые опухоли можно обнаружить на самой ранней стадии, когда они лучше поддаются лечению. Специалисты напоминают, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию 1 раз в два года, старше 50 лет – один раз в год. Уже около 100 человек прошли обследование с помощью нового оборудования.