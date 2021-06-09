Моргенштерн рассказал Урганту о проблемах со здоровьем

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн вновь побывал на популярном шоу «Вечерний Ургант», где рассказал Ивану Урганту о прошедшей премии МУЗ-ТВ и проблемах со здоровьем.

Гостя в студии встретили шутливо: группа «Фрукты» сыграла для Моргеншетрна песню Александра Реввы, который получил от премии МУЗ-ТВ награду «Лучший исполнитель», чем вызвал недовольство рэпера. Алишер прямо на сцене премии устроил скандал и обвинил организаторов мероприятия в фальсификации голосов, ведь, по его мнению, «тарелку» лучшего исполнителя должен был забрать именно он.

Я на самом деле был уверен, что заберу четыре «тарелки». Это, наверное, инфантильно и наивно, но я думал, что премия честная. Моргенштерн

Также Моргенштерн рассказал в вечерней программе о проблемах со здоровьем. Артисту диагностировали камни в почках и какое-то время исполнитель даже передвигался на инвалидной коляске. Так, и на премию МУЗ-ТВ рэпер приехал на коляске в сопровождении охраны и любимой девушки.

После Алишер и Иван Ургант общались со случайными пользователями по видеосвязи. Ведущий спрашивал у пользователей сети, достоин ли Моргенштерн звания «исполнитель года». Интересно, что молодые собеседники согласились с нечестным распределением наград, а вот старшее поколение негативно отнеслось к творчеству рэпера.