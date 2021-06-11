В Башкирии центру «Семья» предоставили автобус для доставки в больницу пожилых сельчан

В Зилаирском районе на базе центра «Семья» проводятся занятия на свежем воздухе. Это часть авторского проекта для старшего поколения.
Также специалисты учреждения делают репортажи о подопечных и обучают их работать с гаджетами. Для занятий по йоге привлекается тренер. Проводится также аквааэробика или пенсионеры идут в турпоход.
В рамках нацпроекта «Демография» в центре появился автобус, с помощью которого есть возможность привозить маломобильных граждан из отдаленных сел в районные больницы. Мобильная бригада центра «Семья» курсирует также в Зианчуринском и Хайбуллинском районах.