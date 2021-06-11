В Уфе на фасаде дома, где жила Земфира, появится граффити

В башкирской столице на фасаде жилого дома №64 по улице Ушакова в скором времени в честь популярной певицы Земфиры появится граффити. В этом доме артистка жила в юности.

Местная жительница опубликовала фотографию в соцсетях. Над граффити работает художник Олег Кайбышев. Наброски появились еще в конце марта, а в скором времени работа будет полностью готова.

Конечный вариант рисунка будет представлять собой гитару с порванными струнами и небольшим портретом Земфиры на инструменте.