Земфира подала иск на известного писателя за обвинение в «наркомании»

27 мая Евгений Гришковец, известный писатель и музыкант, посетил программу, где высказывал своё мнение о культурных событиях в России. В том числе, он прокомментировал новый альбом Земфиры.

Гришковец назвал певицу «наркоманкой», а её творчество, соответственно, «наркоманским». 18 июня стало известно, что Земфира подала иск о защите чести и достоинства. Она требует возмещение морального ущерба на сумму 1,5 млн рублей.

При этом сам Гришковец отметил, что готов извиниться перед артисткой, ведь понимает, что его слова носили крайне агрессивный оттенок. Публицист признался, что ему свойственны необдуманные фразы, и свою неосторожность он понял ещё во время интервью.