Девушка рэпера Моргенштерна сделала ему предложение руки и сердца

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн может вступить в брачную жизнь. Накануне, 20 июня, его возлюбленная Дилара сделала исполнителю предложение руки и сердца.

Ранее музыкант предлагал своей девушке пожениться. Однако Дилара взяла всё в свои руки и на торжественном мероприятии в синагоге, где присутствовало много гостей и мама рэпера, подарила возлюбленному кольцо.

Сам Моргенштерн такому предложению искренне удивился и отметил, что несмотря на то, что стал «женщиной года», такого поворот событий не ожидал. Однако своей возлюбленной рэпер сказал «да».