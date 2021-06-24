Радий Хабиров принял участие в семинаре по реализации нацпроектов в сфере жилищного строительства

Сегодня в Москве Радий Хабиров принял участие в семинаре по реализации национальных проектов в сфере жилищного строительства. Зампредседателем правительства России Маратом Хуснуллиным были обозначены основные задачи, стоящие перед губернаторами – создание комфортных городов и удобной транспортной сети.