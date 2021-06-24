Радий Хабиров принял участие в семинаре по реализации нацпроектов в сфере жилищного строительства

Сегодня в Москве Радий Хабиров принял участие в семинаре по реализации национальных проектов в сфере жилищного строительства. Зампредседателем правительства России Маратом Хуснуллиным были обозначены основные задачи, стоящие перед губернаторами – создание комфортных городов и удобной транспортной сети.
Приоритет – повышение доступности жилья, в том числе за счёт льготной ипотеки. В рамках семинара глава Башкортостана выступил модератором рабочей группы по анализу рынка индивидуального жилищного строительства. Её участники – сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы России, руководители федеральных органов власти и главы регионов – обсудили финансово-экономические инструменты, стимулирующие развитие отрасли.
Отметим, что по национальному проекту «Жильё и городская среда» в текущем году в Башкирии должны построить более 2,2 миллиона жилых квадратных метров.