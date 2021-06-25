Моргенштерн пожертвовал 1 млн рублей малышу с тяжёлым диагнозом

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн вновь попал в заголовки СМИ. Исполнитель помог малышу с тяжёлым диагнозом.

3-летнему Илье из Тимашевска поставили страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия. Протекание этого заболевания действительно тяжёлое и мучительное для ребёнка. Но на лечение необходимо дорогостоящее лекарство Zolgensma. Препарат стоит 168 000 000 рублей.

Рэпер Моргенштерн не прошёл мимо беды маленькой семьи. Он пожертвовал Илье 1 миллион рублей. При этом в своих социальных сетях рэпер призвал своих «богатых слушателей» также помочь мальчику.