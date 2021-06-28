Моргенштерн пожертвовал малышу с тяжёлым диагнозом 6 666 666 рублей

Алишер Моргенштерн решил не останавливать свои порывы доброты и перевёл Илье ещё 6 666 666 рублей. При этом рэпер призвал своих «богатых» слушателей также не оставаться в стороне и помочь Илюше. Подписчики действительно отозвались на клич рэпера и за сутки собрали ещё более 2 млн рублей.