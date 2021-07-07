Создатели спектакля «Бабай всея Руси» опровергли наличие эротических сцен
В Уфе ожидается премьера необычного спектакля по книге Ростислава Мурзагулова «Бабай всея Руси». Такое событие, конечно, привлекло внимание региональных СМИ, ведь и автор книги, и группа создателей постановки представляют интерес в контексте творческой жизни столицы.
Однако премьера спектакля омрачилась неприятным инцидентом. Журналисты одного из изданий опубликовали статью о предстоящем событии, где отметили, что спектакль не предназначен для детей младше 18 лет, так как содержит эротические сцены.
Мы хотим сказать, что спектакль имеет лишь исключительно комедийно-развлекательный характер. Мы полностью опровергаем заявление о том, что жанр данного спектакля эротический. Нет вообще понимания, откуда взялась эта информация. Может быть, это для привлечения числа подписчиков. Жанр нашего спектакля – лирическая комедия.
Артём Самигуллин
Такое заявление возмутило представителей театра «The Theatre», которые работают над постановкой. По словам режиссёра-постановщика и исполнителя главной роли Артёма Самигуллина, информация в статье совершенно не соответствует действительности.
Самигуллин подчеркивает, что спектакль не имеет эротических сцен, он полностью основан на одноимённой книге, следовательно, героями спектакля стали реальные люди. Поэтому у творческого коллектива нет никакого желания ставить зрителей в неловкое положение.
Он создан с огромным уважением ко всем героям, он ни в коем случае не может стать обидным. Мы добрые, позитивные ребята, которые просто занимаются творчеством. Нам посчастливилось создать такой красивый спектакль на большой сцене. И никаких эротических сцен с участием политиков там быть не может.
Артём Самигуллин
Творческая группа подала журналистам издания досудебную претензию, так как озвученная в статье информация порочит честь и достоинство деловой репутации создателей постановки, театра, всей авторской группы. Коллектив театра требует удалить статью с сайта, со всех партнёрских материалов, а также опубликовать опровержение.
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