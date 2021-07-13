Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн выиграл суд по делу о наркотиках. Напомним, активисты вновь обвинили исполнителя в пропаганде наркотиков в своём творчестве.
Объектом споров на этот раз стали трэки «Виски на завтрак», «Smoke», «Я курю» и «Красное вино фристайл». Эксперты проверили тексты песен и не нашли пропаганды наркотиков в большинстве из них. К тому же сам Моргенштерн не выкладывал данные композиции в интернет.
В связи с этим полиция прекратила дело. Однако ранее Моргенштерна уже обвиняли в пропаганде наркотических средств. Тогда рэпер дело проиграл и был обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.