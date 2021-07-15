Моргенштерну изменили наказание за воровство песни

Скандального рэпера из Уфы Моргенштерна уличили в плагиате. Кировский районный суд вынес исполнителю обвинительное заключение, однако защите рэпера удалось обжаловать приговор в коллегии по гражданским делам Верховного суда Башкирии.

Напомним, в марте 2021 года житель Уфы обвинил рэпера в воровстве композиции «Владимир Путин молодец!». Суд признал исполнителя виновным в нарушении исключительных прав на музыкальное произведение и обязал выплатить автору песни 300 тысяч рублей, а также оплатить госпошлину в размере 6,5 тысяч рублей.