В Башкирии начнут действовать новые антиковидные ограничения

С понедельника в Башкирии вступят в силу новые антиковидные запреты. С завтрашнего дня посетить кафе и рестораны можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о противопоказаниях к прививке.
Те же ограничения касаются салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев. Не пустят в студенческие общежития, а также не продадут билет на междугородние автобусы и скоростной поезд «Орлан».
Напомним, Минтруд России опубликовал рекомендации: людей, отказавшихся от прививки без медицинских показаний, могут отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Ранее Минобр республики рекомендовал учителям Башкортостана успеть вакцинироваться до 1 сентября. В случае отказа без медицинских показаний сотрудника, вероятно, не допустят до учебного процесса.