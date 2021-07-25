В Башкирии начнут действовать новые антиковидные ограничения

С понедельника в Башкирии вступят в силу новые антиковидные запреты. С завтрашнего дня посетить кафе и рестораны можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о противопоказаниях к прививке.

Те же ограничения касаются салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев. Не пустят в студенческие общежития, а также не продадут билет на междугородние автобусы и скоростной поезд «Орлан».