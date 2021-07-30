В Башкирии в рамках нацпроекта построили совмещенные школу и детсад на 120 человек

В Салаватском районе построили школу, совмещенную с детсадом, по нацпроекту «Образование». Затраты в рамках реализации адресной инвестпрограммы составили более 200 млн рублей. Осталось завершить работы по второму этапу строительства.
Последние штрихи – и новая школа готова. Кабинеты уже оборудованы необходимым инвентарем: регулируемые стулья, лампы, интерактивные доски. Почти в каждом классе – современные приборы для практических занятий. Строительство началось в сентябре 2019 года. Очередность работ разделена на два этапа. Первый рабочие уже завершили.
Школа рассчитана на 80 учеников. Во время строительства дети ездили учиться в деревню Урманчино за 11 км от села. Теперь ребята с нетерпением ждут момента, когда смогут войти в просторные кабинеты и начать заниматься недалеко от дома.
На территории школы будет и детский сад на 40 мест. Общая площадь всего здания – более пяти тысяч квадратных метров. Сдать объект планируется к началу учебного года.