В Башкирии в рамках нацпроекта построили совмещенные школу и детсад на 120 человек

В Салаватском районе построили школу, совмещенную с детсадом, по нацпроекту «Образование». Затраты в рамках реализации адресной инвестпрограммы составили более 200 млн рублей. Осталось завершить работы по второму этапу строительства.

Последние штрихи – и новая школа готова. Кабинеты уже оборудованы необходимым инвентарем: регулируемые стулья, лампы, интерактивные доски. Почти в каждом классе – современные приборы для практических занятий. Строительство началось в сентябре 2019 года. Очередность работ разделена на два этапа. Первый рабочие уже завершили.

Остались работы по асфальтированию второго слоя асфальтобетона, асфальтирование тротуаров и озеленение территории: посев трав, полив и выращивание цветов. На этом работы будут завершены. Юрий Гребенщиков, директор по производству ООО «Геострой»

Школа рассчитана на 80 учеников. Во время строительства дети ездили учиться в деревню Урманчино за 11 км от села. Теперь ребята с нетерпением ждут момента, когда смогут войти в просторные кабинеты и начать заниматься недалеко от дома.

Я хочу встретиться с одноклассниками в новой школе, мне здесь очень понравилось. Элина, ученица 4 класса МОБУ СОШ с. Лаклы Салаватского района

Школа очень красивая, современная, теплая, большая. Я думаю, детям здесь очень понравится и они постараются хорошо учиться. Гульназ Шарифуллина, мама Элины