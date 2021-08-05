Моргенштерн сделал знаменитой деревню в Чувашии

Алишер Моргенштерн, популярный рэпер из Уфы, сделал знаменитой небольшую деревушку в Чувашии.

Фото №1 - Моргенштерн сделал знаменитой деревню в Чувашии

На своей личной странице в Instagram, где на рэпера подписано почти 8 миллионов человек, Моргенштерн опубликовал видеоролик с возлюбленной Диларой. Девушка красовалась на остановке с необычным названием «Сучково». Парочка сделала несколько фотографий, которые также опубликовала в соцсетях.

Но история на этом не закончилась. Деревня с таким любопытным названием привлекла внимание поклонников артиста. С разных уголков России молодые люди стали съезжается в крохотную деревню и фотографироваться на остановке.

Фото №2 - Моргенштерн сделал знаменитой деревню в Чувашии

Заодно поклонники артиста скупили натуральный мёд местного жителя, порадовав и себя, и сельчанина.

Фото: influesii

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