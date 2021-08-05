Моргенштерн сделал знаменитой деревню в Чувашии

На своей личной странице в Instagram, где на рэпера подписано почти 8 миллионов человек, Моргенштерн опубликовал видеоролик с возлюбленной Диларой. Девушка красовалась на остановке с необычным названием «Сучково». Парочка сделала несколько фотографий, которые также опубликовала в соцсетях.