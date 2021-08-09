Жительница Уфы отдала 20 тысяч за возможность взять кредит

Заплатила за обещания. Уфимка хотела взять кредит для рефинансирования долгов. Банки заем не одобряли. Услуги предложила некая организация, в которой обещали помочь с получением кредита, естественно, за деньги и определённый процент.

Это пункт вовсе не из договора о курсах этикета. Правила поведения прописаны в документе, который выдала организация, обещавшая помочь получить кредит. Катрин Душанбаева должна банкам около 300 тысяч рублей. Финансовые организации заем для рефинансирования не одобряли.

Позвонили из этой конторы, сказали, что с ними смогу взять кредит. Там приятная женщина, сразу "подсела на уши". Были сомнения, но они убедили, что смогут привести к какому-то результату. Катрин Душанбаева

Клиентка сама предоставила всю информацию о кредитах, о просрочках, о налогах. Получается, что анализ это, по сути, просто переписанные слова. Сайта, который можно было бы легко найти в интернете, у организации нет. Есть отзывы на сторонних ресурсах. Некие пользователи благодарят компанию за помощь, другие же обвиняют в накрутке положительных комментариев.

В самой организации общаться с нами не захотели. Сотрудник сильно разнервничался и зачем-то начал повышать голос в ответ на описание истории клиентки.

Катрин Душанбаева заплатила этой организации 20 тысяч рублей. Пока только за обещания. Кредита на рефинансирование у нее нет. Сколько еще таких клиентов, которые остались без денег, остается только догадываться. На входе с нами пообщались потенциальные клиенты, они шли в офис организации и рассказали, насколько настойчивыми были сотрудники фирмы.

По словам юриста, сейчас есть как минимум два варианта выхода из ситуации. Клиентка, которая отдала деньги и не получила кредит на рефинансирование, может обратиться в полицию с заявлением и приложением копии документов, в том числе квитанции об оплате. Либо девушка может через суд расторгнуть договор об оказании услуг.