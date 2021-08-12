Житель Башкирии терроризирует соседей пчёлами

Как сообщает портал Mash Batash, у мужчины на небольшом участке поместилось 19 ульев. Это в среднем около 10 тысяч пчёл. Однако насекомые стали большой проблемой для семьи, проживающей по соседству. Пчёлы нападают на людей – за один день насекомые могут укусит 6-7 раз. Сельчанам приходится передвигаться по своему участку в специальных масках, а двухметровый забор не исправил ситуацию.