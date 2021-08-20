Земфира призвала поклонников пройти вакцинацию от коронавируса

Легендарная певица и музыкант Земфира опубликовала на личной странице эмоциональное сообщение для фанатов. Артистка рассказала о том, как губительно повлияла пандемия коронавируса на её профессию.

Фото №1 - Земфира призвала поклонников пройти вакцинацию от коронавируса

По словам Земфиры, у неё было запланировано много творческих идей, концертов, фестивалей. Однако всё перечеркнула пандемия. Многие артисты терпят убытки из-за отсутствия концертной деятельности.

Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль.

Земфира

Земфира отметила, что единственный выход из ситуации – скорее остановить распространение коронавируса путём вакцинации. Исполнительница призвала поклонников сделать прививку от коронавируса.

Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!

Земфира 

Фото: vk.com/zemfira

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