Земфира призвала поклонников пройти вакцинацию от коронавируса

Легендарная певица и музыкант Земфира опубликовала на личной странице эмоциональное сообщение для фанатов. Артистка рассказала о том, как губительно повлияла пандемия коронавируса на её профессию.
По словам Земфиры, у неё было запланировано много творческих идей, концертов, фестивалей. Однако всё перечеркнула пандемия. Многие артисты терпят убытки из-за отсутствия концертной деятельности.
Земфира отметила, что единственный выход из ситуации – скорее остановить распространение коронавируса путём вакцинации. Исполнительница призвала поклонников сделать прививку от коронавируса.
Фото: vk.com/zemfira