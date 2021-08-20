Земфира призвала поклонников пройти вакцинацию от коронавируса

Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль.

Земфира