В Уфе завершили более половины дорожно-ремонтных работ этого года

В Уфе более чем на 50% завершен ремонт дорог, определенных на этот год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По сообщению Минтранса РБ, также стартовала подготовка к следующему году, проводится работа над заключением контрактов на 2022 год.