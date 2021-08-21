В Уфе завершили более половины дорожно-ремонтных работ этого года

В Уфе более чем на 50% завершен ремонт дорог, определенных на этот год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По сообщению Минтранса РБ, также стартовала подготовка к следующему году, проводится работа над заключением контрактов на 2022 год.
В Уфе завершился капремонт ул. Парковой, также открыт технический проезд по бульвару Хадии Давлетшиной от ул. Н. Дмитриева до ул. Заводской. Продолжаются работы на ул. Комсомольской и Города Галле. Завершить планируется к 15 октября этого года.
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ