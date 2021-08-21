В Уфе завершили более половины дорожно-ремонтных работ этого года

В Уфе более чем на 50% завершен ремонт дорог, определенных на этот год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По сообщению Минтранса РБ, также стартовала подготовка к следующему году, проводится работа над заключением контрактов на 2022 год.

Фото №1 - В Уфе завершили более половины дорожно-ремонтных работ этого года

В Уфе завершился капремонт ул. Парковой, также открыт технический проезд по бульвару Хадии Давлетшиной от ул. Н. Дмитриева до ул. Заводской. Продолжаются работы на ул. Комсомольской и Города Галле. Завершить планируется к 15 октября этого года.

В рамках капитального ремонта данный участок дороги расширится до шести полос – в каждую сторону по три полосы движения. В ближайшем будущем улица Города Галле будет соединена с Восточным выездом. Всего в столице республики к концу благоустроительного сезона по этим двум программам будут обновлены 22 участка дорог.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ

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