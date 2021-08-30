В Уфе определили победителя конкурса в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Цель нацпроекта – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году, а также распространить опыт наставничества. Победители примут участие во всероссийском этапе проекта. Он состоится в конце этого года. Конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников в регионе будет проходить ежегодно.