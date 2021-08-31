В Башкирии в рамках нацпроекта отремонтировали Дом культуры

В селе Матраево Зилаирского района после капитального ремонта открылся местный Дом культуры. Помимо традиционных кружков и секций, там появился коворкинг-центр, который облюбовали местные бабушки.
К открытию Дома культуры матраевцы организовали концерт и выставку картин, на которых изображена местная природа. До недавнего времени работы хранились у художников. Условия не позволяли устроить экспозицию в ДК.
Делиться тонкостями народных промыслов и секретами рецептов национальной кухни местные бабушки и жители из соседних деревень теперь могут не только друг с другом. В режиме онлайн они в первый же день провели мастер-класс для уфимцев, как правильно приготовить башкирский бешбармак.
О таком танцевальном зале сельские артисты раньше только мечтали. До ремонта репетировать приходилось на бетонном полу, говорит руководитель ансамбля, что сказывалось на коленных суставах и даже почках.
В коридорах Дома культуры еще пахнет краской, но это не мешает местным артистам и зрителям. Все с нетерпением ждут первого концерта. Сейчас на сцене идут финальные репетиции. Творческие коллективы обещают удивить сельчан.
За прошедшим в Уфе чемпионатом мира по борьбе среди юниоров следили всей спортивной секцией, говорят юные борцы. Болели за участников из Башкортостана, и они не подвели. У ребят загорелись глаза, отмечает тренер. Каждый из них в будущем теперь тоже видит себя чемпионом не только родного района.
В рамках национального проекта Дворец культуры обновили не только в селе Матраево. Годом ранее был отремонтирован Центр культуры и досуга в райцентре. Теперь на очереди другие населенные пункты, жители которых тоже соскучились по своим родным клубам.