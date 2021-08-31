В Башкирии в рамках нацпроекта отремонтировали Дом культуры

В селе Матраево Зилаирского района после капитального ремонта открылся местный Дом культуры. Помимо традиционных кружков и секций, там появился коворкинг-центр, который облюбовали местные бабушки.

К открытию Дома культуры матраевцы организовали концерт и выставку картин, на которых изображена местная природа. До недавнего времени работы хранились у художников. Условия не позволяли устроить экспозицию в ДК.

Крыша протекала, здание было ободранное, спортзал не работал. Сцена тоже давно требовала капитального ремонта. По итогам проекта «Культура» нам выделили 9 миллионов рублей. Мы в течение лета это здание отремонтировали. Андрей Сухов, начальник отдела культуры администрации Зилаирского района

Делиться тонкостями народных промыслов и секретами рецептов национальной кухни местные бабушки и жители из соседних деревень теперь могут не только друг с другом. В режиме онлайн они в первый же день провели мастер-класс для уфимцев, как правильно приготовить башкирский бешбармак.

Наши бабушки очень современные. Они наравне с молодежью учатся по программе Zoom. Для меня тоже это полезно, потому что я первая в районе организовала клуб бабушек-мастеров. Если они каждый раз приезжали в Юлдыбай, то сейчас мы можем общаться с ними в онлайне. Хафиза Амантаева, жительница д. Юлдыбай

О таком танцевальном зале сельские артисты раньше только мечтали. До ремонта репетировать приходилось на бетонном полу, говорит руководитель ансамбля, что сказывалось на коленных суставах и даже почках.

У нас в народном коллективе в основном занимается рабочая молодежь. Учителя приходят, вахтовики приезжают. Мужчины тоже танцуют, мы всегда выступаем на разных фестивалях. Гульназ Арсланова, руководитель народного ансамбля танца «Таштуре»

В коридорах Дома культуры еще пахнет краской, но это не мешает местным артистам и зрителям. Все с нетерпением ждут первого концерта. Сейчас на сцене идут финальные репетиции. Творческие коллективы обещают удивить сельчан.

За прошедшим в Уфе чемпионатом мира по борьбе среди юниоров следили всей спортивной секцией, говорят юные борцы. Болели за участников из Башкортостана, и они не подвели. У ребят загорелись глаза, отмечает тренер. Каждый из них в будущем теперь тоже видит себя чемпионом не только родного района.

В будущем, я думаю, и из маленькой деревни появится чемпион. Может, даже кто-то из этих ребят. Азарт появился. Потенциал у молодёжи есть. Так что я думаю, что среди них есть будущие чемпионы Башкортостана и России. Венер Ахмеров, учитель физической культуры школы с. Матраево