Рэпер из Уфы Моргенштерн женился

Свадьбу Моргенштерн и Дилара отметили в стиле 90-ых с выкупом невесты и конкурсами до традиционной регистрации в ЗАГСе. Рэпер даже снял с себя многомиллионные украшения и облачился в скромный серый костюм с галстуком. А машиной для молодых стала «Деу Нексия», на которой Алишер возил возлюбленную ещё в Уфе. Букет Дилары также был оригинальным – его собрали из леденцов.