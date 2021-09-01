Рэпер из Уфы Моргенштерн женился

Накануне, 31 августа, скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн сыграл свадьбу. Его избранницей стала Дилара Зиннатуллина, с которой артист встречался ещё до головокружительной популярности.
Свадьбу Моргенштерн и Дилара отметили в стиле 90-ых с выкупом невесты и конкурсами до традиционной регистрации в ЗАГСе. Рэпер даже снял с себя многомиллионные украшения и облачился в скромный серый костюм с галстуком. А машиной для молодых стала «Деу Нексия», на которой Алишер возил возлюбленную ещё в Уфе. Букет Дилары также был оригинальным – его собрали из леденцов.
Молодые отметили торжественное событие с размахом и весельем: на свадьбе присутствовали не только близкие друзья, но и популярные блогеры и звёзды эстрады. А ведущей мероприятия стала Ксения Собчак.
Фото: influesii