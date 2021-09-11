Репер из Уфы Моргенштерн заявил, что ему угрожали подбросить наркотики

После этого перевода мы начали общаться с его семьей. И я понял, что Евгения – это настолько величайший человек, сильнейшая женщина, которая при таком страшном диагнозе сына, она добрая. От нее идут тепло и позитив. Это настолько что-то перевернуло во мне, и я понял, что доведу это до конца.

Алишер Моргенштерн