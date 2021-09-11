Репер из Уфы Моргенштерн заявил, что ему угрожали подбросить наркотики

Репер из Уфы Моргенштерн выпустил видео, в котором завил, что ему угрожали подбросить наркотики. Также Моргенштерн рассказал, почему решил начать помогать мальчику Илье со спинально-мышечной атрофией, которому перевел, по словам репера, уже свыше 15 миллионов.
В видеозаписи показан момент приезда Моргенштерна к Илье и его семье: маме Евгении и отцу Сергею. В ходе беседы с ними и отдельно репер признался, что изначально он решил помогать мальчику из корыстных побуждений. Это случилось после того, как, по словам Моргенштерна, ему сообщил некий проверенный источник, что реперу собираются подбросить наркотические вещества.
После этого Моргенштерну рассказали о мальчике Илье, которому нужна помощь. А мать Ильи работает в правоохранительных органах – майором полиции. Первый перевод, отметил репер, в размере 3 миллионов рублей был сделан не от души.
На момент съемки видео, сообщил репер, было собрано уже 66,6% от необходимой суммы. А стоит препарат 168 миллионов рублей.
Фото: скриншоты с видеозаписи Моргенштерна