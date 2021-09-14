Моргенштерна признали самим дорогим блогером

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн признан самым дорогим блогером. Об этом сообщает РБК Уфы со ссылкой на исследование аналитиков Yoloko.

Сейчас у Моргенштерна 7,6 миллионов подписчиков в Instagram, а один рекламный пост в его профиле обойдётся в 2 млн рублей. При этом реклама продержится на странице артиста всего день.

На втором месте рейтинга Александра Митрошина – феминистка, бизнесмен и путешественница с 2,5 млн подписчиков. Реклама у девушки обойдётся в 1 млн рублей. А на третьем месте расположилась тоже девушка – Дина Саева. Блогер и тиктокер с 7,5 млн подписчиков в Instagram опубликует рекламный пост за 600 тысяч рублей.