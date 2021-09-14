В Башкирии три семьи с детьми-инвалидами устроили голодовку

В Туймазах три семьи с детьми-инвалидами объявили голодовку. Так местные жители пытаются привлечь внимание к своей многолетней проблеме.

На протяжении нескольких лет семьи не могут получить нормальное социальное жильё. Суд назначил им положенную жилплощадь ещё в 2014 году. Квартиры нуждающимся действительно выдали, но то, в каком состоянии оказалась жилплощадь, шокировало горожан.