В Башкирии три семьи с детьми-инвалидами устроили голодовку

В Туймазах три семьи с детьми-инвалидами объявили голодовку. Так местные жители пытаются привлечь внимание к своей многолетней проблеме.
На протяжении нескольких лет семьи не могут получить нормальное социальное жильё. Суд назначил им положенную жилплощадь ещё в 2014 году. Квартиры нуждающимся действительно выдали, но то, в каком состоянии оказалась жилплощадь, шокировало горожан.
Квартиры, которые выдали семьям, находятся в доме с износом в 72%. По их словам, здание можно признать аварийным. Квартира ещё одной семьи находится в промзоне. Пострадавшие уже обратились в прокуратуру, но пока никакого ответа не получили, поэтому пошли на крайние меры и объявили голодовку.