«Слёзы радости»: мальчику, которому помогал Моргенштерн, собрали деньги на лекарство

Также рэпер призвал своих подписчиков помочь 3-летнему малышу и встретил активный отклик. Однако после Моргенштерн рассказал, что начал помогать семье не просто так. Рэперу угрожали проблемами с законом. Но пообщавшись с Ильёй и его мамой, исполнитель настолько проникся их историей, что решил довести дело со сбором денег до конца.