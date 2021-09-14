«Слёзы радости»: мальчику, которому помогал Моргенштерн, собрали деньги на лекарство

Семья маленького Ильи, который страдает от тяжёлого заболевания, рассказала приятную новость. Сбор средств на дорогостоящее лекарство завершен.
Zolgensma – жизненно необходимое лекарство для малыша – стоит 168 млн рублей. Самостоятельно собрать такую сумму семья не могла. Однако Илюшу заметил уфимский рэпер Моргенштерн, который перечислил семье более 15 млн рублей.
Также рэпер призвал своих подписчиков помочь 3-летнему малышу и встретил активный отклик. Однако после Моргенштерн рассказал, что начал помогать семье не просто так. Рэперу угрожали проблемами с законом. Но пообщавшись с Ильёй и его мамой, исполнитель настолько проникся их историей, что решил довести дело со сбором денег до конца.