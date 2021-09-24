Уфа встретила участников автопробега «Чистая страна»

Уфа встретила участников автопробега в поддержку национального проекта «Экология». Сегодня утром автоколонна мусоровозов, проехав по улицам столицы Башкортостана, остановилась у Конгресс-холла. С этого момента был дан старт экологическому празднику.

Позади Москва, Владимир, Нижний Новгород и еще пять городов. Участникам автопробега остается покорить Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В общей сложности автоколонна мусоровозов преодолеет более 3 тысяч километров. Сегодня утром участники автопробега прибыли в столицу Башкортостана.

У нас 23 дня пути, более 3 тысяч километров, 11 регионов. Это уже второй пробег, который мы организовываем. Первый у нас был из Москвы до Черного моря, в этом году мы едем на восток до Екатеринбурга. Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна»

Автопробег во второй раз проводит ассоциация «Чистая страна». В рамках экологического праздника на площади перед Конгресс-холлом сегодня развернулась еще выставка техники, работающей в сфере ЖКХ. Там же можно было ознакомится с раритетными экземплярами мусоровозов.

Выставили свои ретро-машины, которые у нас на предприятии есть. Региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города» тоже является как бы экологическим санитаром по РБ и поэтому с удовольствием приняли участие. Будем также принимать участие в круглом столе. Ринат Биккинин, заместитель директора спецавтохозяйства по уборке г. Уфы

Как реализуется нацпроект «Экология» в Башкортостане, обсудили уже за круглым столом. Регоператоры, производители контейнеров, представители Минэкологии и не только говорили прежде всего о раздельном сборе мусора.

Стоят большие задачи перед нами, потому что есть вопросы, которые надо решать уже незамедлительно. Это и раздельный сбор мусора – в короткое время решить, самое главное – это переработка и утилизация мусора. Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан