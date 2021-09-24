Уфа встретила участников автопробега «Чистая страна»

Уфа встретила участников автопробега в поддержку национального проекта «Экология». Сегодня утром автоколонна мусоровозов, проехав по улицам столицы Башкортостана, остановилась у Конгресс-холла. С этого момента был дан старт экологическому празднику.
Позади Москва, Владимир, Нижний Новгород и еще пять городов. Участникам автопробега остается покорить Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В общей сложности автоколонна мусоровозов преодолеет более 3 тысяч километров. Сегодня утром участники автопробега прибыли в столицу Башкортостана.
Автопробег во второй раз проводит ассоциация «Чистая страна». В рамках экологического праздника на площади перед Конгресс-холлом сегодня развернулась еще выставка техники, работающей в сфере ЖКХ. Там же можно было ознакомится с раритетными экземплярами мусоровозов.
Как реализуется нацпроект «Экология» в Башкортостане, обсудили уже за круглым столом. Регоператоры, производители контейнеров, представители Минэкологии и не только говорили прежде всего о раздельном сборе мусора.
А для детей сегодня в Уфе провели экоурок о раздельном сборе мусора, который транслировался в прямом эфире во всех школах. Ученики старшего звена смогли принять участие в пробежке с мешками. Ребятам нужно было собрать как можно больше мусора на определенной территории. Местом проведения состязания выбрали парк Лесоводов. Помимо этого, в столице республики прошел ряд других мероприятий, посвященных экологическому автопробегу.