Блогерша из Уфы покорила сердце Славы Марлоу

Стало известно о том, что популярная уфимская блогерша Карина Карамбейби встречается с экс-саунд продюсером Моргенштерна и известным музыкантом Славой Марлоу. Об этом рассказал сам Слава в интервью Юрию Дудю.

Фото №1 - Блогерша из Уфы покорила сердце Славы Марлоу

Давай каминг-аут. Я люблю Карину Карамбейби. В какой-то момент я понял, что Карина мне очень понравилась, невероятно, что это живой человек. Мы собирались 18 февраля этого года пойти на концерт группы «Френдзона». И я подумал, что признаюсь в своих чувствах перед концертом. Это ирония такая. Я сказал, у меня для тебя плохие новости, кажется, ты мне нравишься. А она ответила, у меня тоже для тебя плохие новости: кажется, и ты мне.

Слава Марлоу, музыкант

Перед тем, как признаться в отношениях, Марлоу позвонил Карине и согласовал решение. С его слов, если бы чувства не были взаимными, то дня бы это стало темой для новых треков.

Настоящая фамилия Карины Карамбейби – Егамедиева. Она родилась в 2001 году в столице Башкирии Уфе. Сейчас у девушки есть 12-миллионная аудитория в ТикТоке и 3-миллионная – в инстаграме и на ютубе.  Лично со Славой Карамбейби познакомилась, когда он пригласил ее сняться в клипе на песню «Ты горишь как огонь»

Фото: @karrrambaby.

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