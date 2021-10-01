Блогерша из Уфы покорила сердце Славы Марлоу

Стало известно о том, что популярная уфимская блогерша Карина Карамбейби встречается с экс-саунд продюсером Моргенштерна и известным музыкантом Славой Марлоу. Об этом рассказал сам Слава в интервью Юрию Дудю.
Перед тем, как признаться в отношениях, Марлоу позвонил Карине и согласовал решение. С его слов, если бы чувства не были взаимными, то дня бы это стало темой для новых треков.
Настоящая фамилия Карины Карамбейби – Егамедиева. Она родилась в 2001 году в столице Башкирии Уфе. Сейчас у девушки есть 12-миллионная аудитория в ТикТоке и 3-миллионная – в инстаграме и на ютубе. Лично со Славой Карамбейби познакомилась, когда он пригласил ее сняться в клипе на песню «Ты горишь как огонь»
Фото: @karrrambaby.