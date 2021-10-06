Министра ЖКХ Башкирии предлагают отстранить от работы

Активисты «СтопБашРТС» создали петицию с требованием отставки министра ЖКХ Башкирии.

Фото №1 - Министра ЖКХ Башкирии предлагают отстранить от работы

Они считают, что Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками». Автор петиции пояснил, что регион не был готов к началу отопительного сезона – тысячи уфимцев не получили отопление вовремя.

Возможно, что поводом для участников группы могло стать недавнее заявление чиновника о том, что «СтопБашРТС» «просто хотят хайпануть». Высказывание Алана Марзаева касалось их митингов и выступлений.

В течение 2 недель к отоплению не были подключены десятки домов в Уфе, произошло большое количество аварий.

автор петиции 

Петицию подписали 13 человек.

Фото: mkset.ru

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