Министра ЖКХ Башкирии предлагают отстранить от работы

Активисты «СтопБашРТС» создали петицию с требованием отставки министра ЖКХ Башкирии.
Они считают, что Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками». Автор петиции пояснил, что регион не был готов к началу отопительного сезона – тысячи уфимцев не получили отопление вовремя.
Возможно, что поводом для участников группы могло стать недавнее заявление чиновника о том, что «СтопБашРТС» «просто хотят хайпануть». Высказывание Алана Марзаева касалось их митингов и выступлений.
Петицию подписали 13 человек.
Фото: mkset.ru