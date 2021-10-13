Под Уфой открылся детский сад на 180 мест

В поселке Миловка под Уфой открыли детский сад "Совушка" на 180 мест. Он был построен в рамках нацпроекта "Демография". Общая площадь дошкольного учреждения составляет свыше 4000 квадратных метров.
В детском саду «Совушка» предусмотрены музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет логопеда, изостудия, медицинский блок, прачечная. Отличительной чертой открываемого детского сада является наличие пищеблока на сырье. Добавим, что дошкольное учреждение доступно для детей с повышенными потребностями: установлены пандусы и пассажирский лифт.
На территории дошкольного учреждения имеются теневые навесы и оборудованные детские площадки с архитектурными формами и резиновым покрытием.
Также он отметил, что детский сад ликвидирует в селе Миловка очередность детей от 1,5 до 7 лет.
Фото: Пресс-служба Минстроя РБ.