Под Уфой открылся детский сад на 180 мест

В поселке Миловка под Уфой открыли детский сад "Совушка" на 180 мест. Он был построен в рамках нацпроекта "Демография". Общая площадь дошкольного учреждения составляет свыше 4000 квадратных метров.

Фото №1 - Под Уфой открылся детский сад на 180 мест

В детском саду «Совушка» предусмотрены музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет логопеда, изостудия, медицинский блок, прачечная. Отличительной чертой открываемого детского сада является наличие пищеблока на сырье. Добавим, что дошкольное учреждение доступно для детей с повышенными потребностями: установлены пандусы и пассажирский лифт.

На территории дошкольного учреждения имеются теневые навесы и оборудованные детские площадки с архитектурными формами и резиновым покрытием.

Наш пристоличный район, ежегодно притягивает все больше новых жителей, на сегодняшний день у нас проживают свыше 100 тыс. человек. Постоянно растущее население — это и растущая ответственность за создание комфортных условий для его проживания. Мы стремимся к тому, чтобы социальная инфраструктура района отвечала современным запросам, создавала основу для полноценного развития и реализации каждого нашего жителя, особенно – подрастающего поколения. Мы благодарим руководство республики за пристальное внимание и активное участие в развитии социальной инфраструктуры района.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

Также он отметил, что детский сад ликвидирует в селе Миловка очередность детей от 1,5 до 7 лет.

Фото: Пресс-служба Минстроя РБ.

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