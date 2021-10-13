Под Уфой открылся детский сад на 180 мест

Наш пристоличный район, ежегодно притягивает все больше новых жителей, на сегодняшний день у нас проживают свыше 100 тыс. человек. Постоянно растущее население — это и растущая ответственность за создание комфортных условий для его проживания. Мы стремимся к тому, чтобы социальная инфраструктура района отвечала современным запросам, создавала основу для полноценного развития и реализации каждого нашего жителя, особенно – подрастающего поколения. Мы благодарим руководство республики за пристальное внимание и активное участие в развитии социальной инфраструктуры района.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района