В Башкирии открылась новая школа-детсад на 120 человек

Спустя 3 года на месте аварийной школы в Салаватском районе открылось новое образовательное учреждение. В селе Лаклы сегодня открыли учебное заведение, совмещённое с детским садом. Здание стало больше и рассчитано на 80 школьников и 40 малышей.

Новыми красками теперь заиграет и школьная жизнь, притом что у этих ребят она началась совсем недавно. Детей возили на уроки в соседнюю деревню. Сегодня наконец они сели за новые парты в родном селе. Так что «первый раз в первый класс», оказывается, можно прийти дважды.

Школа в селе Лаклы была. Но в 2018-м здание признали аварийным. И вот спустя 3 года вместо старой одноэтажной постройки появилась новая, уже двухэтажная.

Сумма вложений – 286 млн рублей. Объект сдан, разрешение на ввод получено. Замечаний нет, школа построена вовремя. Инна Иксанова, начальник Управления капитального строительства Республики Башкортостан

Сегодня, можно сказать, второй день рождения школы. Как и положено на празднике – подарки: техника, книги и спортинвентарь. В следующем году Минобр планирует запустить здесь «Точку роста». Это образовательный проект с робототехникой и гуманитарными направлениями. Ну а со школьниками министр образования лично договорился: должны приложить все усилия на уроках.

Надеюсь, они выполнят свое обещание – в конце года проверю оценки в электронном журнале. Не будем останавливаться, в следующем году планируем завести здесь «Точки роста» – цифровые лаборатории по естественно-научным предметам. Они позволят педагогам поднять обучение на более высокий уровень. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан