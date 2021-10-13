В Башкирии открылась новая школа-детсад на 120 человек

Спустя 3 года на месте аварийной школы в Салаватском районе открылось новое образовательное учреждение. В селе Лаклы сегодня открыли учебное заведение, совмещённое с детским садом. Здание стало больше и рассчитано на 80 школьников и 40 малышей.
Новыми красками теперь заиграет и школьная жизнь, притом что у этих ребят она началась совсем недавно. Детей возили на уроки в соседнюю деревню. Сегодня наконец они сели за новые парты в родном селе. Так что «первый раз в первый класс», оказывается, можно прийти дважды.
Школа в селе Лаклы была. Но в 2018-м здание признали аварийным. И вот спустя 3 года вместо старой одноэтажной постройки появилась новая, уже двухэтажная.
Сегодня, можно сказать, второй день рождения школы. Как и положено на празднике – подарки: техника, книги и спортинвентарь. В следующем году Минобр планирует запустить здесь «Точку роста». Это образовательный проект с робототехникой и гуманитарными направлениями. Ну а со школьниками министр образования лично договорился: должны приложить все усилия на уроках.
Новый детсад больше прежнего почти на 10 мест – теперь их 40. Там игровая и спальные комнаты были совмещены. Здесь для младшей и старшей групп выделили два этажа. Ну а малыши, кажется, сразу освоились. А кто-то и вовсе вдохновился и готов повторить подвиг.