Известен срок сдачи улицы Комсомольской в Уфе

Слышим и общественность, вот и весной, особенно когда здесь производились работы по устройству системы ливневой канализации, было очень много жалоб. Но тем не менее все подрядчики: и Дортрансстрой, и Башкиравтодор – старались прислушиваться к людям. На сегодняшний день все работы практически завершены.

Евгений Кулешов, заместитель начальника Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений