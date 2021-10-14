Известен срок сдачи улицы Комсомольской в Уфе

44 автодороги Башкортостана общей протяженностью 4 тысячи километров могут включить в опорную сеть автодорог России. В этом случае федеральный бюджет выделит дополнительные средства на содержание и ремонт магистралей. Сейчас в республике активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого возводят вставку на Бельском мосту и проводится полная реконструкция улицы Комсомольской в Уфе.

Большую часть времени Иван Шабрин проводит за рулём. Работает водителем. И к уфимским пробкам уже привык. Нередко его путь пролегает и через Комсомольскую, которая последние годы напоминала скорее строительную площадку, нежели одну из главных транспортных артерий столицы. Сейчас работы на отрезке в 5 километров, от улицы Мингажева до Лесотехникума, подходят к концу. Движение транспорта запущено, строители вносят последние штрихи.

Слышим и общественность, вот и весной, особенно когда здесь производились работы по устройству системы ливневой канализации, было очень много жалоб. Но тем не менее все подрядчики: и Дортрансстрой, и Башкиравтодор – старались прислушиваться к людям. На сегодняшний день все работы практически завершены. 

Евгений Кулешов, заместитель начальника Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений
Фото №1 - Известен срок сдачи улицы Комсомольской в Уфе

Работы на главном дорожном долгострое Уфы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длительные сроки объясняются сложными подземными коммуникациями, которые пришлось переносить. Теперь самые трудные этапы позади, укладка асфальта завершена на 85%. На свою работу подрядчики дают пятилетнюю гарантию.

Безусловно, контроль есть. У нас входной контроль и со своего предприятия, также за нами контроль ведется и со стороны заказчика. Выездная лаборатория от администрации города ведет контроль по слоям, по уплотнениям, по толщине, чтобы всё было выдержано в проекте.

Алексей Федотов, начальник участка

Несмотря на пандемию, объемы дорожного строительства в Уфе не сократились. В порядок привели и автомагистрали республиканского значения. Работы завершили с опережением графика.

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Это улица Парковая в Уфе, проспект Октября в Стерлитамаке, участки автодороги Уфа-Бирск-Янаул в Благовещенском районе, М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки в Чишминском районе и многие другие.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Ещё один крупный объект в рамках нацпроекта – мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского. Работы также вышли на финишную прямую. А возведение долгожданного Нагаевского переезда через ж/д пути завершат через два года. В 2022 капитально отремонтируют улицу Рабкоров, ну а с Комсомольской строительная техника уедет через месяц.

Всё расширили, всё прекрасно сделали. И ехать аккуратно теперь, слов нет, хорошо сделали. Только долго делали. Пришлось ждать.

Иван Шабрин, житель г. Уфы

После сдачи объекта улица Комсомольская станет полноценным дублёром проспекта Октября. Уже сейчас здесь увеличена пропускная способность транспорта благодаря трем полосам движения в каждом направлении. Рабочим осталось благоустроить прилегающую к дороге территорию, включить освещение и установить новые остановочные павильоны. По контракту срок сдачи объекта – конец ноября текущего года.

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