Известен срок сдачи улицы Комсомольской в Уфе

44 автодороги Башкортостана общей протяженностью 4 тысячи километров могут включить в опорную сеть автодорог России. В этом случае федеральный бюджет выделит дополнительные средства на содержание и ремонт магистралей. Сейчас в республике активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого возводят вставку на Бельском мосту и проводится полная реконструкция улицы Комсомольской в Уфе.
Большую часть времени Иван Шабрин проводит за рулём. Работает водителем. И к уфимским пробкам уже привык. Нередко его путь пролегает и через Комсомольскую, которая последние годы напоминала скорее строительную площадку, нежели одну из главных транспортных артерий столицы. Сейчас работы на отрезке в 5 километров, от улицы Мингажева до Лесотехникума, подходят к концу. Движение транспорта запущено, строители вносят последние штрихи.
Работы на главном дорожном долгострое Уфы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длительные сроки объясняются сложными подземными коммуникациями, которые пришлось переносить. Теперь самые трудные этапы позади, укладка асфальта завершена на 85%. На свою работу подрядчики дают пятилетнюю гарантию.
Несмотря на пандемию, объемы дорожного строительства в Уфе не сократились. В порядок привели и автомагистрали республиканского значения. Работы завершили с опережением графика.
Ещё один крупный объект в рамках нацпроекта – мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского. Работы также вышли на финишную прямую. А возведение долгожданного Нагаевского переезда через ж/д пути завершат через два года. В 2022 капитально отремонтируют улицу Рабкоров, ну а с Комсомольской строительная техника уедет через месяц.
После сдачи объекта улица Комсомольская станет полноценным дублёром проспекта Октября. Уже сейчас здесь увеличена пропускная способность транспорта благодаря трем полосам движения в каждом направлении. Рабочим осталось благоустроить прилегающую к дороге территорию, включить освещение и установить новые остановочные павильоны. По контракту срок сдачи объекта – конец ноября текущего года.