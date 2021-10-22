Ростислав Мурзагулов официально покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии. За досрочное сложение его полномочий накануне проголосовали члены палаты на заседании.
Новым постоянным местом работы Мурзагулова станет футбольный клуб «Уфа». Также он остается членом ОП. Ростислав Мурзагулов занимал пост председателя организации с декабря прошлого года. Он написал заявление об уходе еще 1 июня, однако фактически занимал пост председателя до вчерашнего дня. Сейчас полномочия председателя возложены на трех его заместителей – Рамиля Рахимова, Лиду Исаргакову и Кристину Недорезову.
Также официально вышли из состава Общественной палаты Ольга Панчихина, которая перешла на должность уполномоченного по правам ребенка в республике, и Ирина Сухарева в связи с избранием ее депутатом Горсовета Уфы. Таким образом, в составе палаты осталось 28 человек. Два новых члена Общественной палаты будут назначены Главой республики. После этого ОП сможет определить нового председателя.