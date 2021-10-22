Ростислав Мурзагулов официально покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии

Тяжело расставаться с иллюзиями, тяжело снимать розовые очки. Я думал, что приду сюда, стану медиатором любой конфликтной территории. В конце концов стало понятно, что это не очень получается. Я не стал своим для одних, а ля других своим быть перестал. Я понял, что попытки тщетны, надо признавать свои ошибки. Надо заканчивать с политической деятельностью как минимум на этом этапе.

Ростислав Мурзагулов