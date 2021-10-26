Моргенштерна раскритиковали за спорное высказывание о Дне Победы
Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Исполнитель не только поделился творческими планами, но и высказал свои мысли о стране.
В частности, Моргенштерн рассказал, что не понимает празднования Дня Победы. На торжественные мероприятия тратят миллионы, но для чего это необходимо — никто не понимает. Рэпер отметил, что страна уже давно нуждается в других победах и достижениях.
Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю. Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы. Победы в информационных технологиях, победы в космических технологиях, празднуйте их.
Моргенштерн
Такое высказывание негативно встретили депутаты Госдумы России, общественные деятели и просто популярные личности. Так, продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о мыслях Моргеншетрна.
Либо он специально хайпанул, либо просто не понимает, что происходит. Если б не предки, деды, его бы не было. Сколько миллионов погибло, как дорого обошлась эта победа!
Иосиф Пригожин
Раскритиковал мнение рэпера и депутат от «Единой России» Юрий Швыткин.
Победа в Великой Отечественной войне — это великая победа, которая освободила от фашистского ига всё мировое сообщество. Сегодня мы воспитываем молодёжь, мы берём пример с тех воинов, благодаря которым у нас мирное небо над головой.