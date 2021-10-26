Пресс-секретарь Путина дал совет Моргенштерну

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю. Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы. Победы в информационных технологиях, победы в космических технологиях, празднуйте их.

Моргенштерн