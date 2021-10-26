Пресс-секретарь Путина дал совет Моргенштерну

Рэпер из Уфы Моргенштерн попал в очередной скандал. Спорное высказывание исполнителя прокомментировал пресс-секретарь Президента России.
Моргенштерн дал большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором высказался о проведении Дня Победы в стране. По словам исполнителя, на торжественные мероприятия тратят миллионы, однако страна на самом деле уже давно нуждается в других достижениях.
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков посоветовал юным гражданам страны поговорить с ветеранами, чтобы понять, почему День Победы всё ещё важно и нужно праздновать. А артистам пресс-секретарь посоветовал отвественнее относиться к своим словам, ведь они являются примером для молодого поколения.