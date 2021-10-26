Пресс-секретарь Путина дал совет Моргенштерну

Рэпер из Уфы Моргенштерн попал в очередной скандал. Спорное высказывание исполнителя прокомментировал пресс-секретарь Президента России.

Фото №1 - Пресс-секретарь Путина дал совет Моргенштерну

Моргенштерн дал большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором высказался о проведении Дня Победы в стране. По словам исполнителя, на торжественные мероприятия тратят миллионы, однако страна на самом деле уже давно нуждается в других достижениях.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю. Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы. Победы в информационных технологиях, победы в космических технологиях, празднуйте их.

Моргенштерн 

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков посоветовал юным гражданам страны поговорить с ветеранами, чтобы понять, почему День Победы всё ещё важно и нужно праздновать. А артистам пресс-секретарь посоветовал отвественнее относиться к своим словам, ведь они являются примером для молодого поколения. 

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