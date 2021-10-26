Моргенштерн принёс извинения за слова о Дне Победы

Рэпер из Уфы Моргенштерн опубликовал пост с извинениями за свои слова о Дне Победы.
Напомним, в интервью с Ксенией Собчак исполнитель выразил непонимание сложившейся традицией. На торжественные мероприятия в честь Победы тратят миллионы, хотя, по мнению Моргенштерна, их стоит потратить для поддержки ветеранов. Рэпер уверен, что страна должна гордиться уже новыми достижениями, а не победами 76-летней давности.
Моргенштерн извинился и отметил, что не собирался преуменьшать важность исторического события, но сформулировал мысль неправильно.