Следком России проверит слова Моргенштерна о Дне Победы

Рэпер из Уфы Моргенштерн вновь попал в скандал. В интервью с Ксенией Собчак исполнитель выразил непонимание сложившейся традицией празднования Дня Победы в России.

По мнению Моргенштерна, на чествование победы, которая произошла почти сто лет назад, тратят миллионы рублей. Однако стране стоит гордиться новыми достижениями, а также направить деньги на поддержку ветеранов.

Слова артиста вызвали огромный резонанс в обществе. Так как Моргенштерн – кумир молодёжи, общественные деятели, артисты и депутаты осудили рэпера за подобные высказывания. Слова Моргенштерна прокомментировал даже пресс-секретарь Президента России.

Сам рэпер уже извинился за неточную формулировку мысли. Однако Следственный комитет России проверит высказывание исполнителя. В правоохранительные органы обратились представители ветеранской организации.