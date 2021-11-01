Художница из Уфы нарисовала главного героя нашумевшего сериала «Игра в кальмара»

Евгения Сковарт, известная художница из Уфы, вновь порадовала публику необычной картиной. В этот раз девушка создала портрет главного героя из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

Художница стала известной после череды интересных портретов из необычных материалов: Моргенштерн из мусора или Шварценеггер из спортивных снарядов на крыше фитнес-клуба. В этот раз после просмотра популярного сериала «Игра в кальмара» Евгения решила создать портрет главного героя Сон КиХуна из кальмаров.

Для исполнения задуманного уфимской художнице потребовалось около одного килограмма морепродукта и два часа времени. Причудливым образом щупальца кальмара превратились в портрет корейского актера. После картина, конечно, была съедена. Однако, как призналась сама Евгения, вкус кальмара ей не понравился.